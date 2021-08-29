ABD istihbaratı: Coronavirus 'biyolojik silah' olarak geliştirilmedi

ABD istihbarat topluluğu (IC) tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, koronavirüs "biyolojik bir silah" olarak geliştirilmedi.

"IC, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin, muhtemelen Kasım 2019'dan sonra meydana gelen ilk küçük ölçekli maruz kalma yoluyla ortaya çıktığını ve insanları enfekte ettiğini ve bilinen ilk COVID-19 vakası kümesinin ABD'de ortaya çıktığını değerlendiriyor. Wuhan, Çin Aralık 2019'da" dedi.

Tüm kurumların, enfekte bir hayvana doğal maruz kalma ve laboratuvarla ilişkili bir olay olmak üzere iki makul hipotezi değerlendirdiğine dikkat çeken raporda, IC'nin virüsün en olası kaynağı konusunda bölünmüş kalmaya devam ettiği vurgulandı.

"Dört IC unsuru ve Ulusal İstihbarat Konseyi, ilk SARS-CoV-2 enfeksiyonunun büyük olasılıkla onunla enfekte olmuş bir hayvana veya yakın bir progenitör virüse doğal maruziyetten kaynaklandığını düşük bir güvenle değerlendiriyor - muhtemelen 99'dan fazla olacak bir virüs yüzde SARS-CoV-2'ye benzer" dedi ve analistlerin Çinli yetkililerin ön bilgi eksikliğine, doğal maruziyet için çok sayıda vektöre ve diğer faktörlere "ağırlık verdiğini" ekledi.

Öte yandan, bir IC öğesi, SARS-CoV-2'nin ilk insan enfeksiyonunun "büyük olasılıkla" laboratuvarla ilişkili bir olayın sonucu olduğunu "orta derecede güvenle" değerlendirdi, muhtemelen Wuhan tarafından deney, hayvan muamelesi veya numune alınmasını içeriyordu. Viroloji Enstitüsü.

"Bu analistler, koronavirüsler üzerindeki çalışmanın doğası gereği riskli doğasına ağırlık veriyor" dedi.

Bu arada, üç IC öğesindeki analistler, ek bilgi olmadan her iki açıklama etrafında da "bir araya gelemezler", bazıları doğal kökeni tercih eder, diğerleri laboratuvar kaynaklıdır ve bazıları hipotezleri eşit derecede olası görür.

Rapor, analitik görüşlerdeki farklılıkların büyük ölçüde ajansların istihbarat raporlamasını ve bilimsel yayınları ve istihbarat ve bilimsel boşlukları nasıl tarttığı konusundaki farklılıklardan kaynaklandığını ortaya koydu.

"IC, yeni bilgiler bir hayvanla ilk doğal temasın belirli yolunu belirlemelerine veya Wuhan'daki bir laboratuvarın SARSCoV'u ele aldığını belirlemelerine izin vermedikçe, COVID-19'un kökeni hakkında daha kesin bir açıklama sağlayamayacaklarına karar veriyor. 2 veya COVID-19 ortaya çıkmadan önce yakın bir progenitör virüs."

IC ve küresel bilim topluluğunun, en erken COVID-19 vakalarından klinik örneklerden veya epidemiyolojik verilerin tam bir anlayışından "eksik" olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ilgilenilen bir yer veya mesleki maruziyetin tespit edildiği en erken vakalar hakkında bilgi edinmenin, hipotezlerin değerlendirilmesini değiştirebileceği belirtildi.

"COVID-19'un kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için büyük olasılıkla Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyulacaktır. Ancak Pekin, küresel soruşturmayı engellemeye, bilgi paylaşımına direnmeye ve ABD dahil diğer ülkeleri suçlamaya devam ediyor."

Raporda, yukarıda bahsedilen eylemlerin kısmen Çin hükümetinin bir soruşturmanın nereye varabileceği konusundaki "kendi belirsizliğini" ve uluslararası toplumun konuyu Çin üzerinde siyasi baskı uygulamak için kullanması konusundaki "hayal kırıklığını" yansıttığı sonucuna varıldı.