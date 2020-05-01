ABD: Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine dair 3 farklı senaryo da korkunç

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi'nin raporunda (CIDRAP) salgının nüfusun yüzde 60-70'ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü.

CIDRAP Direktörü Mike Osterholm, CNN Televizyonu'nda bu orana gönderme yaparak "Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı" dedi.

Son 20 yıldır salgın hastalıklar ve riskleri üzerine araştırmalar yapan Osterholm, ABD başkanlarına bu konuda danışmanlık yaptı.

"BU HASTALIĞA KARŞI KİMSENİN BAĞIŞIKLIĞI YOK"

Osterholm, raporu Harvard Üniversitesi'nden pandemi uzmanı Dr. Marc Lipsitch, CIDRAP'ın medikal direktörü Dr. Kristine Moore ve 1918 İspanyol gribi salgınının anlatıldığı "The Great Influenza" (Büyük Grip) kitabının yazarı tarihçi John Barry ile birlikte kaleme aldı.

Raporda Kovid-19'un yeni olması nedeniyle kimsenin bu hastalığa karşı bağışıklığı olmadığı belirtilerek şöyle denildi: "Sürü bağışıklığı insanlar arasında kademeli olarak gelişeceği için salgının süresinin 18-24 ay olması muhtemel. Kuluçka döneminin daha uzun olması, daha belirtisiz yayılması ve R0 değerinin (Bulaştırma katsayısı) daha yüksek olması nedeniyle Kovid-19 gripten daha kolay yayılıyor."

ÜÇ SENARYO MEVCUT

Hükümet yetkililerinin halka salgının yakında sona ereceğini söylemekten vazgeçip ilerisi için hazırlık yapmasının tavsiye edildiği raporda üç senaryonun olası olduğu belirtiliyor:

1. SENARYO: 2020 baharındaki ilk Kovid-19 dalgasını yaz boyunca ve sonrasındaki bir-iki yıllık süre içinde küçük dalgalar izler. Salgın 2021'de bir noktada aşamalı olarak azalır.

2. SENARYO: İlk Kovid-19 dalgasını sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük bir dalga izler. 2021'de bir veya iki küçük dalga daha görülür: "Bu model, hastalığın yayılıp sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturmasını engellemek için sonbaharda salgını yavaşlatma önlemlerine yeniden başvurulmasını gerektiriyor. Bu model, 1918-19 salgınında görülenle benzerlik taşıyor."

3. SENARYO: Salgının yavaş yavaş devam etmesi: "Üçüncü senaryoda salgını yavaşlatma önlemlerinin yeniden uygulanmasını gerektirmiyor. Ama vakalar ve ölümler devam edecek."

Raporda en ağır öngörülerin yer aldığı ikinci senaryoya göre hazırlık yapılması gerektiği belirtiliyor.