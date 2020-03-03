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ABD koronavirüs vaka sayılarını internetten kaldırdı
ABD'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleri almakla yükümlü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), tanı için test uygulanan kişi sayısına ilişkin verileri internet sitesinden kaldırması tepkiye yol açtı
ABD koronavirüs vaka sayılarını internetten kaldırdı
03 Mart 2020 - AA
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ANKARA- CDC, test verilerini kurumun resmi internet sitesinden kaldırırken, "doğrulanmış vaka sayısı" ve "doğrulandığı varsayılan vaka sayısı" adı altında iki kategoride veri paylaştı.

Değişikliğin, kurumun test sürecinin yavaşlığına ilişkin kamuoyundaki eleştirilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

"Doğrulanmış vakaların" CDC'nin test ettiği veya test sonuçlarını inceleyerek onay verdikleri, "doğrulandığı varsayılan vakaların" ise eyaletlerin bağımsız olarak yürüttüğü testlerde yeni tip koronavirüs görülenler olduğu belirtildi. 

"Test sürecinin yavaş işlediği" eleştirileri yapılıyordu

 CDC'nin, Kovid-19 vakalarını doğrulama konusunda tek yetkili kurum olması nedeniyle farklı hastane ve polikliniklerde yapılan testler, doğrulanmak üzere kurumun Georgia eyaletinin Atalanta kentindeki laboratuvarlarına gönderilmesi gerektiğinden bununla ilgili sürecin yavaş işlediği eleştirileri yapılıyordu. 

Ülkede, geçen hafta Kalifornia eyaletinde ilk kez yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görülmesinin ardından, virüsün halk arasında kontrolsüz yayıldığı endişeleri ortaya çıkmıştı. 

Ülkede şu ana kadar doğrulanan vaka sayısı 102'ye çıkarken, Washington eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus abd internet sayi kovid-19

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