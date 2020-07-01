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'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
ABD'nin, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı öne sürüldü.
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
01 Temmuz 2020 15:06 - AA
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The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği belirtildi.

Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

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