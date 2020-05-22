ABD Oxford Üniveristiesi'nin üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısından 300 milyon doz sipariş etti

Söz konusu aşı, AstraZeneca ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından geliştiriliyor. ABD Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk siparişlerin ekim ayına yetişmesini umut ettikleri belirtildi.

Reuters'ın haberine göre bakanlığın açıklamasında, "Astrazeneca ile yapılan bu anlaşma, Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında güvenli, etkili ve yaygın bir aşının 2021'e kadar hazır olması için bir dönüm noktası niteliğinde" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayının sonunda, Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmak için 'Işık Hızı Ötesi Operasyon' adlı bir program başlatmıştı.