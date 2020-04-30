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ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt
Gilead Sciences tarafından geliştirilen remdesivir isimli antiviral ilacın Covid-19 hastalarını placebo ilacına göre yüzde 30 daha hızlı iyileştirdiği bildirildi. Farklı ülkelerde yürütülen klinik testlerde, ilacın Covid-19 hastalarını iyileştirmede diğer ilaçlara göre daha etkili olduğu sonucu çıktı.
ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt
30 Nisan 2020 14:46 - Euronews
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Geçtiğimiz haftalarda Çin'de yürütülen klinik test sonuçları, remdesivir ilacın Covid-19 hastaları üzerindeki ilk denemelerinin başarısız olduğunu göstermişti. Ancak ilacı üreten Gilead Sciences sözcüsü Amy Flood Çin'de yapılan deneylerde incelenen çok az hasta olduğu için araştırmanın erken durdurulduğunu belirterek, 'ilk denemelerin başarısız olduğu' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.


İlacın klinik test sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, sonuçlarla ilgili "Veriler net olarak remdesivir ilacının hastaların iyileşme süresini azaltmada önemli ve pozitif etki yaptığını gösteriyor." dedi.

Anthony Fauci, remdesivir ilacının test sonuçlarının 'bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine' kanıt teşkil ettiğini belirterek, sonuçları 1980lerde HIV virüsüne karşı başarılı olan çalışmalara benzetti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden çalışmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, remdesivir ilacının üzerinde denendiği hastaların, placebo ilacının denendiği hastalara göre yüzde 31 daha hızlı iyileştiği belirtildi. Açıklamada ayrıca remdesivir ilacını alan hastaların ortalama iyileşme sürecinin 11 gün olduğu, bu sürenin placebo ilacını alan hastalarda 15 olduğu ifade edildi.

ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde bin 63 kişi üzerinde denenen ilaçlarda ölüm oranları da farklılık gösterdi. Remdesivir ilacını alan hastalarda ölüm oranı yüzde 8 iken bu oran placebo sonuçları için yüzde 11.6 oldu.

AFP haber ajansına test sonuçlarıyla ilgili konuşan Oxford Üniversitesi'nden epidemiyolojist Peter Horby, "Bu çalışmanın tüm sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Eğer doğruysa, Covid-19'a karşı verilen mücadele için çok iyi bir gelişme." dedi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 gilead sciences anthony fauci remdesivir

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