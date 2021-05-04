ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne dört Yale profesörü seçildi, biri Türk epidemiyolog!

Doğa bilimleri, tıp ve mühendislik gibi alanlarda önerilerde bulunan bilim insanlarından oluşan ve bir bilim insanına veya mühendise verilebilecek en yüksek derecelerden biri olan akademiye seçilme hakkına 4 Yale profesörü sahip oldu. Serap Aksoy, Hui Cao, Lieping Chen ve Debra Fischer seçilen isimler arasında yer alıyor.

SÖZCÜ'de yer alan habere göre; Ayrıca Akademi, bu yıl 59 kadın seçerek bir yılda akademiye seçilen kadın sayısında bir rekora imza attı. Bu sayıya Yale'in seçilen dört kişilik kadrosundan üçünün kadın olması da bir başarı olarak kaydedildi.

Ulusal Bilimler Akademisi başkanı Marcia McNutt, “Bu yıl seçilen kadınların tarihi sayısı, bilimin birçok alanında yaptıkları kritik katkıların yanı sıra, akademimizin bu katkıları ve saflarımızdaki artan çeşitliliğin temel değerini tanımak için ortak çabasını yansıtıyor. Tüm yeni üyelerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum ve onlarla çalışmalara katılmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

ÜYELER ARASINDA BİR TÜRK

Yale Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji (mikrobiyal hastalıklar) profesörü ve Epidemiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili olan Serap Aksoy; araştırmalarında memeli konakçı-patojen-böcek vektörü etkileşimlerinin biyolojik ve epidemiyolojik temeline odaklanıyor, özellikle çeçe sinekleri ve taşıdıkları parazitik Afrika tripanozomlarına yoğunlaşıyor.

Yale’deki laboratuvarında, alandaki çeçe popülasyonlarını nihai olarak azaltmak veya hastalıkları yayma yeteneklerini azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Uganda’daki araştırması, sineklerin ve parazitlerin popülasyon genetiği üzerine. Aksoy birkaç yıl önce Afrika’da ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan çeçe sineğinin gen haritasını çıkararak da ayrı bir başarıya imza atmıştı.