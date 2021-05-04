Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne dört Yale profesörü seçildi, biri Türk epidemiyolog!
Yale fakültesinin dört üyesi, özgün araştırmalardaki seçkin ve devam eden başarılarından ötürü ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. Seçilen isimler arasında Türk bilim insanı Serap Aksoy da yer alıyor.
ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne dört Yale profesörü seçildi, biri Türk epidemiyolog!
04 Mayıs 2021 14:58 - SÖZCÜ
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Doğa bilimleri, tıp ve mühendislik gibi alanlarda önerilerde bulunan bilim insanlarından oluşan ve bir bilim insanına veya mühendise verilebilecek en yüksek derecelerden biri olan akademiye seçilme hakkına 4 Yale profesörü sahip oldu. Serap Aksoy, Hui Cao, Lieping Chen ve Debra Fischer seçilen isimler arasında yer alıyor.

SÖZCÜ'de yer alan habere göre; Ayrıca Akademi, bu yıl 59 kadın seçerek bir yılda akademiye seçilen kadın sayısında bir rekora imza attı. Bu sayıya Yale'in seçilen dört kişilik kadrosundan üçünün kadın olması da bir başarı olarak kaydedildi.

Ulusal Bilimler Akademisi başkanı Marcia McNutt, “Bu yıl seçilen kadınların tarihi sayısı, bilimin birçok alanında yaptıkları kritik katkıların yanı sıra, akademimizin bu katkıları ve saflarımızdaki artan çeşitliliğin temel değerini tanımak için ortak çabasını yansıtıyor. Tüm yeni üyelerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum ve onlarla çalışmalara katılmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

ÜYELER ARASINDA BİR TÜRK

Yale Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji (mikrobiyal hastalıklar) profesörü ve Epidemiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili olan Serap Aksoy; araştırmalarında memeli konakçı-patojen-böcek vektörü etkileşimlerinin biyolojik ve epidemiyolojik temeline odaklanıyor, özellikle çeçe sinekleri ve taşıdıkları parazitik Afrika tripanozomlarına yoğunlaşıyor.

Ölümcül hastalığın sırrı çözüldü

Yale’deki laboratuvarında, alandaki çeçe popülasyonlarını nihai olarak azaltmak veya hastalıkları yayma yeteneklerini azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Uganda’daki araştırması, sineklerin ve parazitlerin popülasyon genetiği üzerine. Aksoy birkaç yıl önce Afrika’da ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan çeçe sineğinin gen haritasını çıkararak da ayrı bir başarıya imza atmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

serap aksoy yale abd ulusal bilimler akademisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.