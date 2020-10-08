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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'den bir doktor istifa etti: Trump yönetimi bilim insanlarına saygı duymuyor
ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı bulunması üzerinde çalışan ekipte yer alan immünolog Dr. Rick Bright, Trump yönetiminin 'bilimsel uzmanlığı gözardı ettiği, kamu sağlığı yönergelerinin üzerine çıktığı ve bilim insanlarına saygı duymadığı' gerekçesiyle görevini bıraktı.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'den bir doktor istifa etti: Trump yönetimi bilim insanlarına saygı duymuyor
08 Ekim 2020 10:19 - sputniknews
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The Guardian'da yer alan habere göre, görevini bırakan Dr. Rick Bright, ulus çapında Koronavirüs aşı altyapısı üzerine yaptığı planların kenara çekildiğini söyledi. 

Bright'ın avukatları, doktorun öne sürdüğü koronavirüs stratejisinin gözardı edildiğini çünkü Bright'ın Trump yönetimi için 'siyasi anlamda zehirli' olarak görüldüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dr Bright görevini bırakmak zorunda kaldı çünkü o sessizce oturarak bilimsel uzmanlığı gözardı eden, kamu sağlığı yönergelerinin üstüne çıkan ve bilim insanlarına saygı duymayan ve sonucunda on binlerce ABD'linin ölümüyle sonuçlanan bir yönetim için çalışamaz"

Dr. Bright daha önce mayıs ayında New York'ta artan koronavirüs vakalarının Donald Trump'ın savunduğu hidroksiklorokin adlı ilaçla bastırılması fikrine karşı çıktığı için açıklamalar yapmıştı. Dr. Bright, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) direktörlüğünden alınmış ve kendisine Ulusal Sağlık Entitüleri'nde daha küçük ölçekli bir görev verilmişti.

Anahtar Kelimeler:

trump koronavirus dr rick bright

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