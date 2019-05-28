ABD yaptırımları İran'da Epidermolysis Bullosa hastası çocukları tehdit ediyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, ABD yaptırımları nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşanması halk dilinde "kelebek hastalığı" olarak bilinen EB hastası yaklaşık 300 çocuğun hayatını riske atıyor.

İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtüleri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu, ancak ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurdu.

Haberde, ABD'nin geçen yıl İran'a yönelik yaptırımları uygulamaya başlamasından sonra tıbbi malzeme temin edilememesi nedeniyle EB hastası 7 çocuğun hayatını kaybettiği, sorunun henüz çözülememesi sebebiyle de 300 hastanın durumunun ağırlaştığı belirtildi.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu. İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX, ocak ayında kurulmasına rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle hâlâ faaliyete başlamadı.

Washington yönetimi, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini kapsamadığını savunsa da İran, bankacılık yaptırımları ve dolara erişim engeli nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşıyor.

Eski İran Sağlık Bakanı Hasan Haşimi, geçen yıl konuyla ilgili açıklamasında, "ABD'nin İran halkını düşündüğü, ilaç ve tıbbi malzemelerin yaptırım listesinde olmadığı bir yalan. Finansal yaptırımlarda kundaktaki bebekten sıradan vatandaşa kadar herkes zarar görüyor.” ifadelerini kullanmıştı.