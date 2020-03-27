ABD'de 17 yaşındaki genç, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD- Vaka sayısının hızla arttığı ABD koronavirüs salgınının yeni üssü haline geldi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde Sağlık Bakanlığı, New Orleanslı 17 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu vaka, eyalette yaşanan en genç ölüm oldu.

Söz konusu hasta, çarşamba günü eyalette hayatını kaybettiği duyurulan 18 kişiden biri olurken toplam ölü sayısıysa 83'e çıktı.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali John Bel Edwards, genç hastanın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Bu kişinin herhangi bir başka sağlık sorunu olup olmadığı bilinmiyor.

Vali Edwards, “Bu, herkesin risk altında olduğunu gösteriyor... Nüfusun bir kısmının yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak ciddi ve ağır komplikasyonlarla karşılaşma tehlikesi var... ve buna ölüm de dahil" diye konuştu.

Edwards ayrıca "Bu virüs sınır tanımıyor... Gerçekten hedef ayırmıyor” diye ekledi.

Şu anda eyalette doğrulanmış en az 2 bin 305 vaka bulunuyor.

Vali Edwards, “Umarım tüm Louisiana eyaleti bu rakamlara bakar ve en az benim kadar endişe duyar” dedi.

Gencin ölüm haberi, ABD'de toplam vaka sayısının 80 bini açtığı ve yaşamını yitirinlerin sayısının bin 100'ü bulduğu sırada geldi.