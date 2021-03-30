Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış
ABD’deki 25 eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.
ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış
30 Mart 2021 11:05 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C’de Kovid-19 vakası nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,8'lik artış olduğuna dikkat çekildi, Michigan’da bu oranın yüzde 50'lere, South Dakota'da ise yüzde 40’lara kadar çıktığı ifade edildi.

Verilerde, hastaneye kabul edilen Kovid-19 hastası her 3 kişiden 2’sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiğine dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların dördüncü dalga olarak yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Walensky, aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına işaret ederek, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." diye konuşmuştu.

Ülkenin aşılamada alacak daha çok yolu olduğunu belirten Walensky, halka virüs nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

cdc kovid-19 abd

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.