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ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
ABD'de 5 milyondan fazla kişi, ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadı.
ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
26 Nisan 2021 13:29 -
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The New York Times'daki habere göre, Pfizer veya Moderna aşısının ikinci dozunu kaçıranlarının oranı, ulusal aşı uygulamasının başlangıcından bu yana iki kattan fazla arttı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, en az 5 milyon kişi, diğer bir deyişle ilk kez Pfizer veya Moderna aşılarını yaptıranların yaklaşık yüzde 8'i, ikinci doz aşısını vurulmadı.

İkinci doz aşısını yaptırmayanların bazıları, yan etkisinden korktuğu bazıları da tek dozun yeterli olduğunu düşündükleri için aşı olmadıklarını ifade etti.

CDC'ye göre, ABD'de 138 milyondan fazla kişi ya da nüfusun yaklaşık yüzde 42'si ilk doz, nüfusun yüzde 28'ini oluşturan en az 93 milyon kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 571 bin 922'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 32 milyon 45 bin 168'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

abd asi calismasi

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