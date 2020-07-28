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ABD’de bir yoğun bakım doktoru daha koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD’de koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi eden Dr. Joseph Costa (56) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD’de bir yoğun bakım doktoru daha koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 11:58 -
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ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde bulunan Mercy Tıp Merkezi’nde Yoğun Bakım Şefi olarak görev yapan ve koronavirüs hastalarını tedavi eden Dr. Joseph Costa, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

“HAYATINI VE KARİYERİNİ EN AĞIR HASTALARI İYİLEŞTİRMEYE ADADI”

Mercy Sağlık Hizmetleri Mütevelli Heyeti Başkanı Rahibe Helen Amos ve Mercy Sağlık Hizmetleri Başkanı ve CEO'su Dr. David Maine hastane topluluğuna yazdığı mektupta Dr. Joseph Costa’nın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü paylaşarak, “Joe güvenilir bir meslektaştan daha fazlasıydı, aynı zamanda birçok kişi için gerçek bir dosttu. Hayatını ve kariyerini en ağır hastaları iyileştirmeye adadı. Küresel salgın başladığında Joe, ön saflarda çalışmalarına özveriyle devam etti. Bu ihtiyaç döneminde hastalarımıza ve şehrimize hizmet etmeye büyük önem verdi. Hatırası hepimize örnek olacak" ifadelerini kullandı.

“TANIDIĞIM EN CESUR ADAMDI”

Dr. Costa’nın 28 yıllık eşi David Hart ise, hayatını kaybeden eşinin tanıdığı en cesur adam olduğunu belirterek, “Düşünmeye devam ediyorum, şimdi Baltimore'da koronavirüs hastalarına hizmet edecek daha az yoğun bakım doktoru var" dedi.

ANISINA AĞAÇ DİKİLECEK

Mercy Tıp Merkezi, yoğun bakım ünitesinin bahçesine Dr. Costa'nın anısına bir ağaç dikeceğini bildirdi. Ayrıca, Dr. Costa'nın yaklaşık 20 meslektaşının, Costa ölürken mavi eldivenli ellerini üzerine koyarak nöbet tuttukları belirtildi.

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