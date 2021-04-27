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ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
ABD’de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
27 Nisan 2021 14:26 -
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ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario’nun ‘doktor’ unvanını kullanmayı reddetti. Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins’in, Dr. Rosario’ya ‘Mrs. Rosario’ (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario “Doktor Rosario, teşekkürler” cevabıyla Collins’i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla ‘Mrs. Rosario’ ve ‘Carrie’ şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

 

KOMİSYONDAN İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins’i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi’nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins’i komisyondan ihraç etti.

Anahtar Kelimeler:

abd irkci

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