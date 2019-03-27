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ABD’de çocuk doktoru:Tip 2 diyabeti olan çocuklar gördüm
Amerika’nın önde gelen sağlık grupları şekerli ve gazlı içecek endüstrisine karşı savaş çağrısı yaparak, yasa koyucuları ve politika yapıcıları daha fazla şekerli içecekleri tüketimini önlemek için vergileri, uyarı etiketlerini ve reklam kısıtlamalarını almaya çağırdı
ABD’de çocuk doktoru:Tip 2 diyabeti olan çocuklar gördüm
27 Mart 2019 -
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New York Times’da yer alan habere göre; Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Kalp Derneği, şekerli içecekleri “çocuklar ve ergenler için ağır bir sağlık tehdidi” olarak nitelendirerek, Tip 2 diyabet salgını, kanser, kalp-damar hastalıklarını önlemek için bir dizi politika önerisi yayımladı. 
ABD'nin iki önemli sağlık kuruluşu , ilave şekerlerin çocuklar ve ergenler tarafından tüketilen toplam kalorinin yüzde 10'undan azını oluşturmasını öneren federal diyet kurallarına uyması gerektiğini söylüyor. 
Johns Hopkins Çocuk Merkezinde pediatrik endokrinolog olan Dr. Sheela Magge "Şekerli içecekler boş kaloridir ve çocukluktaki obezite ile mücadelede kolay hedeftir. " dedi. 

“Tip 2 diyabeti olan ergen çocuklar gördüm”

Kaliforniyalı bir çocuk doktoru Dr. Natalie Muth, “2 yaşında yağlı karaciğer hastalığı olan çocuklar ve Tip 2 diyabeti olan ergenler gördüm” diyerek sözlerine  devam etti:  “Bunlar dedelerimizde gördüğümüz hastalıklar. Bu sinir bozucu çünkü çocuk doktorları olarak elimizden gelen her şeyi yaptığımızı hissediyoruz, ancak kola endüstrisi tarafından yılda 800 milyon dolarlık bir pazarlama stratejisiyle rekabet etmek zor. ” 
Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Kalp Derneği politika önerilerinden bazılarının, aşırı şeker tüketiminin tehlikelerini vurgulamak için kamu eğitim programlarına sağlanan fonun artırılması veya milyonlarca yoksul çocuğa hizmet veren federal gıda programındaki değişikliklerin vurgulanmasına göre nispeten kolay olacağı söyleniyor. 
Araştırmacılar , önlem alınması ile Tip 2 diyabetin 52 bin ölümünü önleyebileceğini söylüyor .
İzlenmesi için önerilen sağlık politikasında bir diğer adım da sağlık kurumlarının kafeterya menülerinden ve otomatik satış makinelerinden şekerli içecekleri çıkarmaya teşvik etmek:
"Tütün yasağında olduğu gibi, hastanelerin önderliğinde ve şekerli içecek satışını engelleyen sağlık planları, çalışanlarının sağlığını iyileştirebilir, şekerli içeceklerin obeziteye katkısı hakkında kamu bilincini artırabilir ve böylece sosyal normları değiştirebilir" 

Anahtar Kelimeler:

diyabet obezite tip-2 diyabet

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