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ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklanan tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı" ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 31'e çıktı
18 Ekim 2019 - AA
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ABD - Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Elektronik sigara, sigara endüstrisinin kurnazca yaklaşımıdır 

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının bin 300'e yaklaştığı belirtildi.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi 

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yapılan yeni araştırmalar elektronik sigara dumanının uzun vadede zararlı olabileceğini ortaya koydu 

 

Anahtar Kelimeler:

elektronik sigara evali

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