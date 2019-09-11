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ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı" sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11 Eylül 2019 - AA
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"Independent" gazetesinin haberine göre, sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle Kansas eyaletinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve böylece 33 eyalette görülen 450 vakada 6. ölümle karşılaşıldığını bildirdi.

Kansas sağlık departmanından yapılan açıklamada, "hızla gelişen semptomlarla" hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki kişinin, eyalette elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı sanılan ilk ölüm olduğunu belirtti.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma yol açtı 

Açıklamada, ölen hastanın hangi tür ürünleri kullanıldığına dair ayrıntılı bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Doktorlar, hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini, vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığını belirtti.

Araştırma: Nikotinsiz bile olsa elektronik sigaranın tek bir nefesi damarlara zarar veriyor 

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 28 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

ABD’de elektronik sigaradan ikinci ölüm 

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:

elektronik sigara tutun mamulu

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1) Fındık (Muhabir )
11.09.2019 15:56:02
Bence akciğerde su birikiyor. Öngörülebilinecek bir hastalık yok mu ????
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