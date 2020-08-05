ABD'de gizemli çocuk hastalığı AFM uyarısı: İki yılda bir zirve yapıyor

Sağlık yetkilileri çoğunlukla çocukları etkileyen ve iki yılda bir şekilde geri dönen nadir bir nörolojik hastalığın büyük olasılıkla alevleneceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "2020'nin akut flasid miyelit (AFM) vakaları için bir başka zirve yılı olacağını" duyurdu.

AFM'nin semptomları arasında ateş ve solunum yetmezliği de bulunuyor. Hastaların yaklaşık dörtte biri nefes almak için mekanik ventilasyona ihtiyaç duyuyor.

"COVID-19 salgınına rağmen hastaneye gidin"

CDC, muhtemelen bir virüsün neden olduğu hastalığın kalıcı felç ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabileceğini kaydetti.

Ebeveynlere, semptomları göstermeleri durumunda COVID-19 salgına rağmen çocuklarını hastaneye yatırmaktan çekinmemeleri çağrısı yapılıyor.

Akut flasid miyelit adı verilen ve özellikle omuriliğin gri madde denilen bölgesini etkileyen hastalık çocuklarda ani kol veya bacak güçsüzlüğüne yol açıyor.

AFM'nin tedavisi bulunamıyor

AFM vakaları 2014'ten bu yana ağustostan kasıma kadar her iki yılda bir zirveye ulaştı. 2018'de, ABD'de ortalama yaşları beş olan 238 vaka tespit edildi.

Saatler ve günler içinde çocuklarda felce neden olabilen hastalığın tedavisi ise bulunamadı. Ancak fizik tedavi bazı hastaların hareketliliğini yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Yetkililer, 2018'de AFM'ye yakalanan çocukların ailelerine, hastalığın nasıl ilerlediğini ve mevcut felç durumlarıyla ilgili ayrıntıları öğrenmek için temasa geçti.

2018 vakalarında yapılan incelemeye göre, hasta altı gün sonra yürüme zorluğu, boyun veya sırt ağrısı ve bacak ağrısıyla birlikte kol ve bacaklarda güçsüzlük hissediyor.