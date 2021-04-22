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ABD'de, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşı tesisinde birden fazla sorun tespit edildi
ABD ilaç firması Johnson & Johnson'un Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinde inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) birden fazla sorun tespit ettiğine dair bir rapor açıkladı.
ABD'de, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşı tesisinde birden fazla sorun tespit edildi
22 Nisan 2021 11:03 -
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FDA tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce 15 milyon doz aşıyı kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıkan Baltimore şehrindeki Emergent BioSolutions tesisinin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" belirtildi.

İki üst düzey yetkili Peter Marks ve Janet Woodcock imzalı FDA raporunda, "Halihazırda üretilen aşılar ek testlere tabi tutulacak ve herhangi bir potansiyel dağıtımdan önce kalitelerini sağlamak için kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Kalite beklentilerimizi karşıladığından emin olana kadar hiçbir ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Johnson & Johnson, rapora yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalitesi ve güvenliği çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu ve fabrikada denetimlerin artırdığına dikkat çekti.

İlaç firmasının Emergent BioSolutions tesisinin açıklamasında ise "Üretim tesislerimizde veya sürecimizde eksiklikler görmekten asla memnun olmasak da, bunlar düzeltilebilir ve bunları düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

FDA'in sorunlar giderilinceye kadar üretimin durdurulması kararı aldığı Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı pıhtılaşmaya yol açtığı yönündeki endişeler nedeniyle de birçok ülkede kullanım dışı kalmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

fda johnson and johnson

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