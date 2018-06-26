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ABD'de kanser gelişimini durduran ilaç geliştirildi
ABD'deki Oregon Üniversitesi uzmanları 4 tip kanserin gelişimini durduracak bir ilaç geliştirdi
ABD'de kanser gelişimini durduran ilaç geliştirildi
26 Haziran 2018 - Sabah
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ABD'deki Oregon Üniversitesi uzmanları 4 tip kanserin gelişimini durduracak bir ilaç geliştirdi. KBU2046 isimli ilacın; meme, prostat, kolon ve akciğer kanserlerinin gelişimini durduğu öne sürüldü.

Bilim insanları erken teşhis yapıldığı durumlarda ilaçla bu kanser türlerine yakalanan kişilerin hayatlarının kurtulabileceğini söyledi. Genetik olarak değiştirilmiş kanserli farelerle yapılan araştırmalarda KBU2046 ilacının tümör metastaslarını bastırdığı gözlemlendi.

Üstelik ilacın yan etkisi olmadığı iddia ediliyor. Araştırmayı yürüten Dr. Raymond Bergan, "İlaç proteinle birleşiyor ve protein üzerinde negatif bir etki oluşturmaksızın hücrelerin hareket etmesini engelliyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser kanser ilaci oregon universitesi

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