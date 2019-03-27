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ABD'de kızamık salgını: Aşısı olmayan çocuklara kamusal alan yasağı
ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Rockland'de, kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesini de yasakladı.
ABD'de kızamık salgını: Aşısı olmayan çocuklara kamusal alan yasağı
27 Mart 2019 - BBC
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Rockland'de 153 kızamık vakasının teşhis edilmesi sonrası alarm verildi.

Aşı oranlarının giderek düştüğü ABD'de, Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti.

Aşı karşıtlığı, ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılıyor. Dini inançları, kişisel nedenleri ya da felsefi görüşleri gerekçe gösteren çok sayıda kişi, çocuklarını aşılatmayı reddediyor.

Uzmanlar aşı reddine karşı uyardı: Kızamık salgınları yaşanabilir 

20'ye yakın eyalette bu gerekçelerle aşıya itiraz edenler üzerinde bir yaptırım yok.

'Ultra Ortodoks mahallerinde' yoğunlaşıyor
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Rockland'deki salgının Ultra Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğunlaştığını aktardı.

Yetkililer acil durumun en az 30 gün süreceğini açıkladı.

Bu süreçte aşısı olmayan çocukların okullar, alışveriş merkezleri restoranlar ya da ibadet alanlarına girmesi yasak olacak.

Yasağı ihlal edenler 500 dolarlık para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası alabilecek.

 

Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan araştırmada aşının otizme neden olmadığı gösterildi! 

Avrupa'da son 10 yılın kızamık rekoru

Kızamık, akciğer ve beyinde ciddi hasara yol açabilecek, tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık.

Ancak pek çok ülkede aşılanma oranlarında düşüş gözlemleniyor.

2018'de Avrupa'da görülen kızamık vakalarının sayısı 82 bin 500'i bulmuş, bir önceki yılın 3 katına ulaşarak, son 10 yılın rekorunu kırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.

DSÖ 2019'daki tehditleri sıraladı: Aşı karşıtlığı yüzünden salgın hastalıklar ile mücadele zorlaşabilir 

 

Anahtar Kelimeler:

kizamik salgin kizamik

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3
1) aydin sinal (hekim)
27.03.2019 15:48:08
ayni durum almanyadada uygulaniyor,pekcok okul ve cocuk yuvalarina asisi olmayan cocuklar,bebekler alinmiyor,asi karneleri inceleniyor,bu hafta icinde alman meclisinden asisi olmayan cocuklar hakkinda bir kanun cikacak,ne kadar kapsamli olacagi henüz net degil ama cocuklarin asilanmasi kanun hükmünde olacagi kesin gibi.
People
4
2) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
27.03.2019 15:23:26
Yakın bir zamanda çocuğumun aşısız çocuklarla aynı sınıfta ders görmemesi konusunda mahkemeye başvurmayı düşünüyorum çok ciddi olarak.
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