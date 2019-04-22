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ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında vaka sayısı 626'yı bularak son 25 yılın en üst seviyesine çıktı.
ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı

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22 Nisan 2019 - AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki kızamık salgınına dair son verileri açıkladı. 

Açıklamaya göre, ülke genelinde 2019 başından bu yana görülen toplam kızamık vakaları 626'yı bularak son 25 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ayrıca ABD genelinde geçen hafta bildirilen toplam 71 kızamık vakasının 68'i New York eyaletinde görüldü.

ABD'de kızamık salgını: Aşısı olmayan çocuklara kamusal alan yasağı 

 New York'ta acil durum ilan edilmişti 

New York kentinde, ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

 New York'ta kızamık salgını: Acil sağlık durumu ilan edildi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti. 

Geçen ay New York'un Rockland bölgesinde kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kizamik salgin

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