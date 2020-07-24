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ABD'de korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı
ABD’de son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı.
ABD'de korona virüs vaka sayısı 4 milyonu aştı
24 Temmuz 2020 08:43 - İHA
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Korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de 21 Ocak'ta ilk vakanın tespit edilmesi ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411'e ulaştı. Son 24 saatte 766 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 146 bin 949'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 961 bin 11'e ulaştı.

Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta toplam vaka sayısı 437 bin 273'e, toplam can kaybı ise 32 bin 654'e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet olan California'da toplam vaka sayısı 425 bin 616'ya, toplam can kaybı ise 8 bin 73'e yükseldi. California'nın ardından en fazla etkilenen üçüncü eyalet olan Florida'da toplam vaka sayısı 389 bin 868'e, toplam can kaybı ise 5 bin 520'e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas'ta toplam vaka sayısı 370 bin 872'e, toplam can kaybı 4 bin 632'ye yükseldi. Texas'ın ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey'de ise toplam vaka sayısı 183 bin 934'e, toplam can kaybı ise 15 bin 805'e ulaştı.
ABD'de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken, 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor. ABD, dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan dünya genelinde toplam vaka sayısı 15 milyon 551 bin 408'e, toplam can kaybı ise 633 bin 419'a ulaştı. 9 milyon 467 bin 284 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Anahtar Kelimeler:

korona virus salgin abd vaka can kayiplari

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