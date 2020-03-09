ABD'de koronavirüs tespit edilen rahip 500'den fazla kişi ile tokalaşmış

Başkentteki ilk teyitli Kovid-19 hastası olan rahip Timothy Cole'un, Washington'a bağlı George Town bölgesinde bulunan Reverend Timothy Cole of Christ Church kilisesinde görev yaptığı kaydedildi.

Cumartesi gecesi hastalığa ilişkin belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giden ve yapılan testler sonucu Kovid-19 tespit edilen Cole'un, o zaman kadar kilisede üç ayin düzenlediği ve bu süreçte 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı vurgulandı.

Washington Valisi Muriel Bowser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 24 Şubat ile 3 Mart arasında söz konusu kiliseye giden herkese kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu.

Timothy Cole of Christ Church kilisesi ise Rahip Cole'un sonuçlarının pozitif çıkmasından itibaren tüm hizmetlerin, toplantıların ve diğer etkinliklerin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Koronavirüs gölgesinde ön seçime gidecek Michigan'da Biden önde görünüyor

Öte yandan, ABD'de yarın 6 eyalette düzenlenecek ön seçimlerde, Michigan'da Demokrat aday adayları arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde görünüyor.

Michigan ve diğer 5 eyalette yarın yapılacak ön seçimler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD'ye de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişelerinin gölgesinde gerçekleşecek.

Detroit Free Press isimli kuruluş tarafından yapılan bir ankete göre, Demokrat aday adayları arasındaki yarışı yüzde 51 oy oranı ile Biden önde götürüyor.

Biden'ı yüzde 27 ile Bernie Sanders takip ediyor.

Yarın Michigan'ın yanı sıra Idaho, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Washington eyaletlerinde de ön seçim düzenlenecek. Michigan, bu eyaletler arasında en fazla delegeye sahip eyalet olmasıyla öne çıkıyor.

Ön seçimlere Kovid-19 önlemi

Öte yandan ABD'de yayılmaya devam eden Kovid-19 hem sandık görevlileri hem de seçmenler açısından endişeye yol açtı.

Yarınki ön seçim adreslerinden Washington, 100'den fazla vaka ve 16 ölü ile virüsün en etkili olduğu eyalet konumunda. Washington eyaletinde yetkililer, halkı daha çok uzaktan oylamanın yapıldığı erken oylama yöntemine yönlendiriyor.

Eyalette ayrıca oy sayımı yapan kişilere, eldiven kullanmaları tavsiye ediliyor.

Missouri'de şu ana kadar yalnızca 1 Kovid-19 vakası tespit edilirken Idaho, Mississippi, Kuzey Dakota ve Michigan'da teyitli vaka bulunmuyor.

Tüm eyaletlerde seçimlerde görev alacak kişilere, dezenfektan ıslak mendiller ve el dezenfektanı jeller kullanmaları, halk ile yakın temasta bulunmamaları öneriliyor.

Biden avantajlı konumda

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, 18 eyaletteki ön seçimlerden ortaya çıkan bilançoda yarışı önde götürürken onu Vermont Senatörü Sanders izliyor.

Demokrat aday adayı Tulsi Gabbard ise yarışta ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil.

Demokrat Partinin temmuzdaki genel kurulda belirleyeceği adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.