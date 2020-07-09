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ABD’de koronavirüs testi kuyruğu... Hastalar 8 saat bekliyor!
ABD'liler koronavirüs testi için uzun kuyruklarda bekliyor. Gece saatlerinde sıraya giren Amerikalılar, test için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor.
ABD’de koronavirüs testi kuyruğu... Hastalar 8 saat bekliyor!
09 Temmuz 2020 11:51 - DHA
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Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler için ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor.

Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. 

Gece saatlerinde sıraya giren Amerikalılar, test için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Koronavirüs vaka ve ölümlerinin arttığı Florida, Teksas ve California’daki vatandaşlar 25 kilometreye yakın araç kuyrukları oluşturuyor.

ABD genelinde bin 250’nin üzerinde "arabaya servis" koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test merkezlerindeki kuyrukların yanı sıra sahada çalışan sağlık personelleri de yoğunluk nedeniyle sıkı bir tempoda çalışıyor.

Buna rağmen yoğunluk nedeniyle test olanların sonuçlarını almaları yoğunluktan ötürü 10 günü bulabiliyor. 

Eyalet yöneticileri, koronavirüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

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