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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
11 Haziran 2020 10:07 - BBC
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ABD'de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok koronavirüs vakası görülen eyaletler şöyle (Eyaletlerin vakaları duyurma şekli farklılık gösterebiliyor ve New York eyaletinde New York kenti dışındaki vakalar ayrı sayılıyor);

1.New York kenti - 209,716

2.New York eyaleti - 171,789

3.New Jersey - 164,796

4.California - 133,489

5.Illinois - 129,936

6.Massachusetts - 103,889

7.Texas - 77,253

8.Pennsylvania - 76,846

9.Michigan - 64,998

10.Florida - 64,448

Anahtar Kelimeler:

abd new york covid-19 vaka

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