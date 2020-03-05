ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, California'da acil durum ilan edildi

CALİFORNİA-Çin’den yayılan koronavirüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor.
Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüsü nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. California eyaletinde koronavirüsü nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, California eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA