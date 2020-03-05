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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, California'da acil durum ilan edildi
ABD’nin California eyaletinde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, California'da acil durum ilan edildi
05 Mart 2020 - İHA
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CALİFORNİA-Çin’den yayılan koronavirüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor.

Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüsü nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. California eyaletinde koronavirüsü nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, California eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus abd

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