Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini geçti
ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 6 bin 57’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 245 bin 559’a yükseldi.
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini geçti
03 Nisan 2020 11:15 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 920 kişi artarak 6 bin 57’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 28 bin 838 kişi artarak 245 bin 559’a çıktı.

TRUMP’IN İKİNCİ KORONAVİRÜS TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci koronavirüs testinin sonucu da negatif çıktı. Trump, koronavirüs için ilk yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından hiçbir semptom göstermediğini yine de ikinci testi yaptırmak istediğini açıklamıştı.

CUOMO: NEW YORK’UN ÜÇ ŞEYE İHTİYACI VAR
New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabı üzerinden, “New York’un üç şeye ihtiyacı var: Yatak, personel ve malzeme” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus abd

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.