ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptıranlar için maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı

CDC, Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceklerini belirtti.

CDC'nin internet sayfasında, ''Eğer tam olarak aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer kişilerle kapalı alanda maske takmadan veya 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeden toplanabilirsiniz. Çok kalabalık olmayan dış mekanlarda, maske takmadan sosyal aktivitelere katılabilirsiniz.'' şeklinde açıklamalara yer verildi.

Aşılanmış bireylerin, henüz aşısını yaptırmamış olan başka bir ev halkıyla da kapalı veya dış mekanlarda maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bulunabileceği belirtilirken, bu tarz gruplarda Kovid-19'a yakalanma riskini yükseltecek bazı hastalıklara sahip kimsenin olmaması gerekliliği vurgulandı.

Maske takmak hala önemli

CDC bununla birlikte, maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çizdiği açıklamada, "Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir." ifadesine yer verdi.

Öte yandan CDC, berber salonu, canlı performans etkinlikleri, geçit töreni, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi mekanlarda tamamen aşılanmış olan kişilerin de maskeye devam etmesini tavsiye etti.

CDC martta, tamamen aşılanmış kişilerin iç mekanlarda maskesiz oturmaları ve sarılmalarında, bu ayın başlarında ise aşılarını tamamen yaptıranların ülke içinde toplu taşıma araçlarıyla maske takmak şartıyla seyahat etmelerinde sakınca olmadığını belirtmişti.

Açıklama, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmasının arkasından geldi.