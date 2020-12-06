Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60
ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağı belirtildi.
ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60
06 Aralık 2020 13:00 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'de, Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. 

Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.

Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.

Şirketin, mayıs ayında yaptığı çalışmada, katılımcıların yüzde 72'si bulunacak aşıyı olacağını belirtmiş, eylül ayında bu oran yüzde 51'e düşmüştü.

Diğer taraftan Pew Research araştırmasına göre, ABD'deki Asya kökenlilerin yüzde 83'ü, Hispanik kökenlilerin ise yüzde 63'ü aşı yaptıracağını ifade etti.

Çalışmada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan veya ölen birini tanıdığını söyleyen siyahilerin oranı yüzde 72 iken ankette aşı yaptırmak isteyen siyahilerin oranının yüzde 42'de kalması dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:

abdde kovid-19 asisi olmak isteyenlerin orani yuzde

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.