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ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı
07 Mayıs 2020 17:26 - AA
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 904 artarak 1 milyon 263 bin 705'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

ABD'yi 256 bin 855 vakayla İspanya, 214 bin 457 ile İtalya ve 201 bin 101 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyonu aşarken, iyileşen hasta sayısı 213 bin 109 oldu.

Salgının merkezi New York
ABD genelinde ise New York, 333 bin 491 vaka ve 25 bin 956 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 133 bin 59 vakayla New Jersey ve 72 bin 25 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:

abd koronavirus

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