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ABD'de Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü sayısı ise 129 bini geçti.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü
01 Temmuz 2020 10:16 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 129 bini geçti.

CNN'in John Hopkins Üniversitesi verilerini baz alarak derlediği istatistiksel bilgilere göre ABD, Kovid-19 salgınında dünyada en ağır bilanço ödeyen ülke konumunda bulunuyor.

Salgında her gün ortalama 1033 kişi öldü
ABD’de toplam vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen Brezilya, Rusya ve Hindistan’nın toplam vaka sayısından daha fazla olduğu gözleniyor. Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 25'i ABD'de kaydedildi.

ABD’de salgının ilk görüldüğü şubattan bu yana günde ortalama 1033 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 79’u 65 ve üstü yaş grubu içinde gerçekleşirken, yüzde 18’i 40-64 yaş grubu ve geri kalan yüzde 3'ü de 39 yaş ve altı grubunda gerçekleşti.

ABD'de Kovid-19'dan ölenler 1950 sonrası savaşlarda ölenlerin toplamını geçti
ABD’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.

Kore’de 37 bin, Vietnam’da 58 bin, Afganistan’da 2 bin 353 ve Irak’ta 4 bin 431 ile toplam 101 bin 784 asker kaybeden ABD'de, son 4 ayda Kovid-19’dan ölenler ise 129 bini geçti.

Buna göre, Kovid-19 salgınında ABD'de söz konusu savaşlara kıyasla Vietnam’dakinin 2,2 katı, Kore’dekinin 3,4 katı, Irak’takinin 28 katı ve Afganistan'dakinin 51 katı kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 bağlantılı en fazla ölüm siyahi toplum içinde
Kaiser Aile Vakfı verilerine göre, 43 eyalette bulunan bakımevlerinde yaklaşık 254 bin kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı, şimdiye kadar 52 binden fazla kişi bakımevlerinde hayatını kaybetti.

Etnik temelde ise ABD nüfusunun yüzde 12’sine tekabül eden Afrikan-Amerikalıların Kovid-19 salgınındaki can kaybı oranı yüzde 25’e yaklaştı.

Siyahi toplum şimdiye kadar yaklaşık 27 bin ölümle beyazlara kıyasla 2,3 kat daha fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybı yaşadı.

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