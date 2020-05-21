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ABD'de 'Kovid-19 önlemleri bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu' tahmini
Columbia Üniversitesince yapılan çalışmaya göre, ABD’de Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına bir hafta erken başlanmış olsaydı yaklaşık 36 bin daha az can kaybının olacağı ileri sürüldü.
ABD'de 'Kovid-19 önlemleri bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu' tahmini
21 Mayıs 2020 17:31 - AA
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Columbia Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın modelleme çalışmasına göre, virüse karşı ABD'de önlemlerin başladığı 16 Mart ile 3 Mayıs arası bulgular incelenerek tedbirler daha erken alınsaydı ne olurdu sorusuna cevap arandı.

İncelemede, bulaşıcı hastalık modellemelerinin, ülkede 16 Mart'tan bir hafta önce "ekonominin kapatılarak evde kalma ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması halinde" 3 Mayıs'a kadar gerçekleşen 65 bin ölümden 36 bininin önlenebileceğini gösterdiği belirtildi.

Aynı modellemede virüs tedbirlerinin 1 Mart'ta başlaması halinde ise 65 bin can kaybının yüzde 83’ünün önüne geçilebileceği ifade edildi.

"Salgının büyüme evresinde küçük bir zaman inanılmaz derecede kritik"
Araştırmaya öncülük eden Columbia Üniversitesinde epidemolojist Jeffrey Shaman, "Salgının büyüme evresinde yakalanan küçük bir zaman, ölüm sayısını azaltmada inanılmaz derecede kritik." dedi.

Shaman, modellemenin ülkede yetkililerin önlem almada geç kaldığına işaret ettiğini belirterek, salgınlarda kısa zaman dilimlerinin çok büyük farklar oluşturduğunu vurguladı.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blasio 15 Mart'ta okulları kapatırken, ABD Başkanı Donald Trump 16 Mart'tan itibaren virüse karşı seyahat sınırlaması getirmiş, New York Valisi Andrew Cuomo da 22 Mart'ta "evde kal" talimatı vermişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus columbia abd

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