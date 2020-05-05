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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
05 Mayıs 2020 18:04 - AA
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.

Salgının merkezi New York
ABD genelinde ise New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus abd

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