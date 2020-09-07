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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
07 Eylül 2020 18:31 - AA
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 980 artışla 6 milyon 462 bin 189'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 726 bini, yapılan test sayısı ise 87 milyon 490 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 224 bin 14 vakayla Hindistan, 4 milyon 137 bin 606 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 738 bin 154 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 667 bin 650 vakayla Teksas ve 646 bin 431 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 72 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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