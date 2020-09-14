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ABD'de Kovid-19'u atlatan 26 genç sporcunun 4'ünde kalp hasarı saptandı
ABD'de yapılan bir araştırma, 26 yüksekokul öğrencisi sporcunun yüzde 15'inde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileştikten sonra kalp kası iltihabına (miyokardit) rastlandığını ortaya koydu.
ABD'de Kovid-19'u atlatan 26 genç sporcunun 4'ünde kalp hasarı saptandı
14 Eylül 2020 15:27 - AA
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ABD'de Ohio Eyalet Üniversitesinin yaptığı araştırmanın bulguları "JAMA Cardiology" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma çerçevesinde daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, basketbol, futbol, lakros oynayan veya koşu yapan 26 yüksekokul öğrencisi sporcu incelendi.

Kovid-19'a yakalanan bu sporculardan 12'sinde virüsün hafif belirtilerine rastlanırken, diğerlerinin asemptomatik olduğu belirtildi.

Sporcular, hastanede yatmadan ve herhangi bir spesifik ilaç tedavisi almadan iyileşti.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan 11 ila 53 gün sonra sporcuların MR'si çekildi, grubun yüzde 15'inde, yani 4'ünde miyokardit belirtileri gözlendi.

Bu 4 sporcunun hepsinin de erkek olduğu ve 2'sinin virüsü hafif atlatırken, 2'sinin asemptomatik olduğu belirtildi.

Miyokarditin sporcularda ani kardiyak ölümlerin yüzde 7 ila 20'sinden sorumlu olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, bulgular doğrultusunda sporculara Kovid-19'u atlattıktan hemen sonra çalışmaya başlama konusunda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 virus kovid-19 testi pozitif sporcu asemptomatik

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