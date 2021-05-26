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ABD'de normale dönmek isteyen çocuklar Aşı Merkezlerine koşuyor
Amerika’da Mayıs ayında aşılama oranı Nisan ayına göre yavaşlasa da, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına onay verilmesiyle son günlerde aşı merkezlerine ilgi arttı.
ABD'de normale dönmek isteyen çocuklar Aşı Merkezlerine koşuyor
26 Mayıs 2021 10:01 - Amerikanın Sesi
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştilen Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için kullanımına onay verdi ama bu yaş grubunda çocuğu olan bazı ebeveynler aşıya şüpheyle yaklaşıyor. Normal hayatlarını özleyen aileler ve çocuklarıysa, onayın hemen ardından aşı olmaya başladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC Başkanı Rochelle Walensky, Beyaz Saray’daki basın brifinginde, ilk bir haftadan daha kısa bir süre içinde bu yaş grubundaki 600 binden fazla çocuğa aşı yapıldığını açıkladı.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre; Aşıların çocuk gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkisi hakkındaki bilinmeyenler ve virüsün ne kadar az çocuğa zarar verdiğine dair veriler göz önüne alındığında, ebeveynler aşılarda risklere karşı faydaları sorgulayabiliyor ama Amerikalı Pfizer ve Alman ortağı Biontech aşının sağlam antikor tepkileri ürettiğini ve bir klinik deneyde 12 ila 15 yaşları arasında güvenli ve etkili olduğunu açıkladı. Bu yaş grubundaki 2 bin 260 gönüllüyle yapılan deneylerde plasebo aşı olan grupta 18 corona virüsü vakası görülürken, gerçek aşıyı alanlar arasında hiçbir enfeksiyon yaşanmadı.

Çocuklarını riske atmak istemeyen aileler de bu veriler ışığında, kendilerine tanınan bu şansı, onlar için de kullanmak istiyor. Çocuklar da aşıyı normalleşme yolunda bir fırsat olarak görüyor.

Corona virüsü aşısının yaş sınırının 12’ye çekilmesiyle hemşirelerin de yoğunluğu arttı.

Şimdi sırada 2- 11 yaş arası çocuklar için onay başvurusu var. Güvenlik ve etkinlik verilerini Eylül ayında elde etmeyi uman Pfizer, bu verilerle hemen acil kullanım ruhsatının bu yaş grubu içinde genişletilmesi başvurusu yapacak.

Anahtar Kelimeler:

abd pfizer biontech 12-15 yas arasi cocuklar

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