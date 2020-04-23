ABD'de sağlıkçılar ölüm-kalım savaşında! 4600 hemşire eyalet ve hastanelere dava açtı

ABD’de Kovid-19 salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), eyalette salgını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini açıkladı. Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için “savaş bölgesi” tanımlaması yapılırken çalışanlara yeterli koruyucu ekipman sağlanmadığı ve virüsü kapan çalışanların zorla çalıştırıldığı ifadeleri yer aldı.

TEST BİLE EDİLMİYORLAR

Eyalet genelinde 42 bin sağlık çalışanını temsil eden NYSNA, “Her 10 hemşiremizden 7’si, Kovid-19’a maruz kaldığını bildiriyor ve çoğu hala test edilmiyor” dedi. NYSNA ayrıca, Montefiore Medical Center’a karşı, Manhattan şehrindeki 3 bin kayıtlı hemşiresi adına, Manhattan Federal Mahkemesi’nde ve Westchester Medical Center’a karşı da Westchester kentinde kayıtlı 1600 hemşire adına Westchester Yüksek Mahkemesi’ne dava açtığını belirtti.