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ABD'de sahte aşı kartı düzenleyen iki hemşire 3 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hemşire sahte Covid-19 aşı kartları hazırlayarak 1,5 milyon dolardan fazla gelir elde etmekle suçlanıyor.
ABD'de sahte aşı kartı düzenleyen iki hemşire 3 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
31 Ocak 2022 15:34 - tr.euronews.com
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New York'a bağlı Long Island'da Wild Child Pediatri Merkezi'nin sahibi Julie DeVuono ve çalışanı Marissa Urraro, evrakta sahteciliğin yanı sıra yanlış bildirimden yargılanacak.

Mahkeme celpleri her iki kişinin de avukatlarına iletildiği açıklandı.

Suffol County Bölge Savcısı Raymond Tierney DeVuono ve Urraro'nun yetişkinlere 220 dolar çocuklara ise 85 dolar karşılığında sahte aşı kartlar verdiğini açıkladı. Daha sonra bu kişiler devletin aşı veritabanına bu sahte kartları alan kişilerin bilgilerini girdiğini belirtti.

Savcılar hemşirelerin kılık değiştirmiş bir dedektife aşı yapmadıkları halde aşı yapılmış gibi gösteren kart düzenlediğini açıkladı.

Polisin DeVuono'nn evine yaptığı baskında 900 bin dolar nakit ele geçirildiği ve bir hesap defterinde 2021 Kasım ayında başlayan sahtecilikten 1,5 milyon dolardan fazla kar elde edildiğinin görüldüğü açıklandı.

Tierney açılan davanın sağlık sistemi üzerinde dolandırıcılık yapmak isteyenlere ibret olmasını istediklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

abd sahte asi karti hemsire covid-19 asi karti

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