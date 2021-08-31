ABD'de salgınla mücadelede büyük tehdit: Aşı karşıtı hemşireler

Covid-19 ile mücadeleye en büyük darbeyi aşı karşıtları vuruyor. Hele bu aşı karşıtları doktorsa ve halkın kulak kabarttığı isimlerse iş iyice zorlaşıyor. Türkiye’de ilk aşı olma hakkı geçen ocak ayında sağlık personellerine tanındı. Sahadan alınan bilgilere göre doktorlarda aşı olmayanlar sembolik denecek kadar az ama hemşire ve sağlık personellerinde aşılanmayanlar görülebiliyor.

ABD’nin şu an salgında yaşadığı en büyük sorunlardan biri de aşı olmayan sağlık personelleri. Öyle ki bazı hastanelerde hemşirelerin yarıya yakınının aşı olmadığı görülüyor. ABD kanunlarına göre iş yerinde aşı zorunlu tutulabiliyor ama o zaman da hemşirelerin istifa etmesi gibi bir risk var ve kolaylıkla başka hastanelerde iş bulabiliyorlar.

ABD genelinde 21 özel hastaneye sahip olan bir grubun CEO’su Alan Levine eğer şirketlerinde aşıyı zorunlu tutarsa hemşire kadrosunun yüzde 15’inin istifa edeceğini hesaplamış. Bu sayı aşağı yukarı 900 hemşireye denk geliyor.

"Sadece yarısı aşı olmuş"

Levine’ın hastane grubunda doktorların yüzde 97’si hemşirelerin ise sadece yüzde 50’si aşı olmuş. Aslında Covid-19’dan kaynaklı ölümlere bu kadar yakından tanıklık eden hemşirelerin neden aşı olmadığını anlamak zor. Onlar hastalığın en kötü evrelerini ilk elden görüyorlar.

ABD Hemşireler Birliği’nin (ANA) anketine göre ülkedeki her sekiz hemşireden biri aşı olmamış ve olmayı da düşünmüyor.

Hastane yöneticisi Levine aşının kısırlık yaptığına ilişkin dedikoduların hemşireleri çok etkilediği görüşünde. Levine, “Hemşirelerimizin yarısı genç kadınlar, doğurganlık çağındalar” diye konuştu. ABD’de aşı ve kısırlık dedikoduları öyle boyutlara ulaşmıştı ki aşı olanların kadınları kısır yapacağı gerekçesiyle bazı dükkanlara alınmadığı bile görüldü.

ABD’nin aşıda yaşadığı en büyük kırılmalardan biri ise kadınlarda kan pıhtılaşması yaptığı tespit edildiği için bir süre uygulanması durdurulan Johnson & Johnson aşısı oldu. Bu aşı daha sonra uygulanmaya devam etse de bıraktığı izlenim uzun süre kaldı.

"Zorunlu yapmamayı bir an bile düşünmedik"

ABD Hastaneler Birliği’ne göre ülkedeki hastanelerin yüzde 35’i personeline aşı zorunluluğu uyguluyor. 26 bin personelin çalıştığı Houston Methodist isimli sağlık grubunun CEO’su Marc Boom ise, “Aşıyı zorunlu yapmamayı bir an bile düşünmedik” diyor. Şirket daha geçen sonbaharda aşılar klinik teste girerken personelini bu konuda eğitmeye başlamış aynı zamanda aşı olana 500 dolarlık ikramiyeler de dağıtmış.

Houston Methodist’in her çalışanı aşı zorunluluğu kararına uymadı. Jennifer Bridges isimli hemşire şirketine dava açtı ve aşıyı güvenli bulmadığı için olmak istemediğini söyledi. Mahkeme Bridges’i haksız buldu bu davanın sonunda 153 hemşire Houston Methodist’ten istifa etti.

CEO Boom ise yeni vaka artışının olduğu bir dönemde aşısız hemşirelerin gitmesinden memnun olduğunu söylüyor.

48 bin çalışanı bulunan Stanford hastaneler grubu ise aşılanma oranı yüzde 50’de kalınca zorunlu aşı uygulamasına geçmiş ve bu oranı yüzde 70’e kadar taşıyabilmiş. Şirket yöneticilerine göre kırsaldaki hastanelerinde çok iş seçeneği olmadığı için personel aşı olma kararına uymak zorunda kaldı.

"Yüzde 30’u istifa etmeyi planlıyor"

Pandemi boyunca yoğun tempoda çalışan pek çok hemşire görevlerini bırakmayı düşünüyor. ABD’deki hemşirelerin yüzde 30’u önümüzdeki aylar içinde istifa etmeyi planlıyor.

Halihazırda ülke genelinde bir hemşire sıkıntısı da var. New Jersey ve Texas’ın 2030 yılında hemşire bulmakta zorlanacağı belirtilirken Califorina eyaletinin eksiğini kapatmak için 44 bin 500 hemşireye ihtiyacı olduğu aktarılıyor.

33 yaşındaki New Yorklu hemşire Tabitha Hernandez aşı konusunda büyük şüphelere sahipti. Hernandez özellikle sağlık sisteminde Latin Amerika asıllı olması dolayısıyla yıllarca ayrımcılığa maruz kaldığını bu yüzden üstlerinin aşı olması konusundaki telkinlerine de şüphe ile yaklaştığını anlattı. Hernandez daha sonra sözüne güvendiği siyahi bir doktor arkadaşının yaptığı bir araştırma sonucu ikna oldu ve aşısını yaptırdı.

Yukarıdaki derlemede yer alan bilgilerin önemli bir bölümü Cynthia Coons ve Emma Court imzasıyla Bloomberg Businessweek'te yayımlanan 'Nurses Who Won’t Vax Threaten Staffing Shortages' isimli makaleden alınmıştır.