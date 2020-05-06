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ABD'de şok: Koronavirüsle ilgili 'çok önemli bulgular' elde eden profesör evinde öldürüldü
ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nin açıklamasına göre, Covid-19'u araştıran ve 'çok önemli bulgular' elde eden profesör Bing Liu, hafta sonu evinde vurularak öldürüldü.
ABD'de şok: Koronavirüsle ilgili 'çok önemli bulgular' elde eden profesör evinde öldürüldü
06 Mayıs 2020 14:56 - CNN TÜRK
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ABD-Ross Polis Departmanına göre 37 yaşındaki Bing Liu, Cumartesi günü beldesinde baş, boyun, gövde bölgelerinde silah yaralarıyla ölü bulundu.

Liu'nun evinin yakınında ise arabada bir kişinin daha cesedi bulundu. Müfettişler, ölü bulunan kimliği belirsiz ikinci bir adamın arabasına dönmeden önce Liu'yu evinde vurarak öldürdüğünü ardından da intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

Liu'nun görev yaptığı Pittsburgh Üniversitesi ise 'verimli bir araştırmacı olan Bing Liu'nun trajik ölümüyle derinden üzüldüğünü' ifade eden bir bildiri yayınladı.

Liu'nun üniversiteden meslektaşları ise "Bing, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların temelini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzere" olduğunu belirtti. 

Cnnturk.com - Dış Haberler

Anahtar Kelimeler:

sars-cov-2 bing liu

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