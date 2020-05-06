ABD'de şok: Koronavirüsle ilgili 'çok önemli bulgular' elde eden profesör evinde öldürüldü

ABD-Ross Polis Departmanına göre 37 yaşındaki Bing Liu, Cumartesi günü beldesinde baş, boyun, gövde bölgelerinde silah yaralarıyla ölü bulundu.

Liu'nun evinin yakınında ise arabada bir kişinin daha cesedi bulundu. Müfettişler, ölü bulunan kimliği belirsiz ikinci bir adamın arabasına dönmeden önce Liu'yu evinde vurarak öldürdüğünü ardından da intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

Liu'nun görev yaptığı Pittsburgh Üniversitesi ise 'verimli bir araştırmacı olan Bing Liu'nun trajik ölümüyle derinden üzüldüğünü' ifade eden bir bildiri yayınladı.

Liu'nun üniversiteden meslektaşları ise "Bing, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların temelini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzere" olduğunu belirtti.

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