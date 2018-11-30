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ABD'de yapılan araştırma Parkinson ile apandisit arasında ilişki buldu
ABD'de yapılan bir araştırma, apandisiti alınan kişilerin Parkinson'a yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. Bunun henüz mümkün olmadığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Parkinson adına yapılacak tedavilerin ilk adımı bu araştırmayla atıldı. 10 yılda biz bu tedaviyi hastalarımızda kullanacağız" dedi.
ABD'de yapılan araştırma Parkinson ile apandisit arasında ilişki buldu
30 Kasım 2018 - DHA
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Michigan'daki Van Andel Ensititüsü'nde yapılan araştırma kapsamında 1.7 milyon kişinin son 50 yıldaki verileri incelendi. Araştırmaya göre, parkinsonun bağırsaklarda başladığına işaret eden bulgulara rastlandı ve apandisit ameliyatı geçirenlerin Parkinson'a yakalanma risklerinin yüzde 20 daha az olduğu görüldü. Araştırmayı değerlendiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, apandisitin alınmasının parkinsonu tamamen tedavi edeceği yönündeki bilgilerin yanlış olacağını, bunun ancak uzun vadede mümkün olabileceğini belirtti.

TEDAVİDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Çalışmanın tıp dünyasında çığır açacağını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Soner Büyükkınacı, "Parkinson'un beyinle ilgili olduğunu düşünürken hastalığın bağırsaklardan kaynaklanan bazı enzim, protein ve bakterilerden kaynaklandığını düşünmeye başladık. Bu araştırma, Parkinson için atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. Biz eğer bu hastalığın bağırsaklardan geldiğini düşünüyorsak şu an bu alanda daha çok çalışma yapılacaktır. Bir beyin cerrahı olarak ben şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Parkinson adına yapılacak tedavilerin ilk adımı bu araştırmayla atıldı. 10 yıl biz bunu hastalarımızda kullanabilir hale geleceğiz. Onların bağırsaklarında yapacağımız bazı tedavilerle Parkinson hastalığının oluşmasını engelleyebileceğiz" diye konuştu.

TEDAVİDE ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin hızlı bir şekilde arttığını belirten Soner Büyükkınacı, "İnsanın ortalama yaşam süresi arttıkça beyin de ulaşılabilecek hasarlar da artıyor. Bu durum da parkinsonun görülme oranını artırıyor. Şu an bizim parkinson görülme oranımız aşağı yukarı gelişmiş ülkelerle aynı yani bir farkımız yok. Parkinson tedavisinde dünyada öncü ülkelerden biriyiz. Parkinson pili bugün parkinsonda en son tedavi modelidir. Parkinson piliyle hastaları normal hayatlarına olabildiğince yaklaştırabiliyoruz. Apandisit içindeki protein ve parkinson ilişkisi bugün çözüldü bunu  devamı gelecektir.

"HER GÜN BİR AVUÇ FINDIK"

Parkinsona yakalanmamak adına alınabilecek net bir önlem olmadığına dikkat çeken Büyükkınacı, şu tavsiyelerde bulundu:

"İnsanlara her gün bir avuç fındık, fıstık yemelerini öneriyoruz. Bunlar beyni güçlendiren ajanlar.  Aynı zamanda kilolarına dikkat etmeleri ve beyinlerini de aktif tutmaları gerekiyor. Her gün düzenli beslenmeli, kilo alıp vermekten kaçınılmalı, beyni sürekli aktif tutmalı, düzenli beslenmeliyiz. Şunu yaparsanız kesinlikle parkinsona yakalanmazsınız diyemeyiz. Ortalama yaşam süresi arttıkça parkinson hastalığı artacak. Telefonlar sosyal medya beynimizi pasifize ediyor."

Anahtar Kelimeler:

van andel ensititusu parkinson soner buyukkinaci

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.11.2018 16:00:52
Benim komik halkım, " her gün bir avuç fındık" lafından sonra gülmeye başladığından kaju, yaban mersini, ceviz ve en önemlisi de bir türlü Anadolu kültürüne yerleştirilemeyen yağlı deniz balıklarını ihmal etmemek lazım diye ekleme ihtiyacı duyuyorum. Her şeyden önemlisi , kullanmadığımız her şey küçülür, hoyratça kullandığımız her şey ise çabuk bozulur.
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