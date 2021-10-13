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ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi
ABD'de uzmanlardan oluşan bir grup, doktorların kalp krizi ya da felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.
ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi
13 Ekim 2021 08:53 - AA Esin Eşkinat Sayılgan
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Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarını geride bıraktığını açıkladı.

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini belirtti.

Diğer yandan açıklamada 40’lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50’li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi.

Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

Anahtar Kelimeler:

abd aspirin 60 yas ve uzeri kalp krizi felc

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1) hasan (dr)
13.10.2021 09:56:01
Zaten profilaktik amaçla aspirin, statinlerin ve diğer ilaçların tavsiyesi bence üzerinde iyice düşünülmelidir. Özellikle yaşlılarda kanamalara ve çeşitli komplikasyonlara neden olabilirler. Endike olması nedeniyle mecbur kalınsa bile bu ilaçlar kullanılmaya devam ediliyorsa biyokimyasal parametrelerin yakından izlenerek tedavinin ayarlanması gerekiyor. Yıllardır sağlıklı yaşlılara bile önerilen aspirinin geldiği nokta budur. Sıraya diğer ilaçlarda girecektir.
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