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ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı
ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bine yaklaştı
ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı
31 Mayıs 2019 - AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı. 

Salgının görüldüğü eyalet sayısının 26'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, görülen toplam vaka sayısının ise 971'i bulduğu belirtildi.

Hiç Kızamık görmediniz mi? Kızamık hakkında bilmeniz gereken 5 önemli şey! 

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti. 

ABD'de 2019 başından bu yana kaydedilen kızamık vaka sayısı 800'ü geçti 

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

Almanya'da zorunlu kızamık aşısı dönemi: 2 bin 500 euroya varan para cezaları kesilebilecek 

 

Anahtar Kelimeler:

kizamik abd hastalik kontrol ve onleme merkezi

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