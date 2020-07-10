ABD'deki Türk doktordan kanamayı durduran jel

ABD Arizona’daki dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Clinic’te radyolog olarak görev yapan Türk doktor Rahmi Öklü, kanamayı durdurmak ve vasküler (damar ile ilgili) iyileşmeye yardımcı olmak için domuz kalbi dokusundan biyoaktif bir jel geliştirdi. Öklü ve ekibinin geliştirdiği jelin, hali hazırda kullanılan bobinlerin yerini alması planlanıyor. Çalışmada, jelin bir dizi klinik süreçle vücuda enjekte edilebildiği, bunun sonucunda kan akışının hızlı bir şekilde durduğu, jelin parçalanmadığı veya yer değiştirmediği keşfedildi. Vücuttaki yara dokusunun da 14 gün içinde, jelin yüzde 75’ini değiştirdiği vurgulandı. Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan Dr. Rahmi Öklü Hürriyet’e şunları söyledi:

“Domuz kalbi dokusundan yola çıktık. Kalp dokusu enfeksiyonlara ve kanser tutulumuna dirençli bir yapıda. Hücre dışı kalp dokusunu saflaştırarak damarları bloke etmekle kalmadık, tıkanıklığın kalıcı olmasına da gayret ettik. Geliştirdiğimiz jel, doku rejenerasyonunu ve hızlı iyileşmeyi destekliyor. Böylece kan damarı açılmıyor yeniden kanama engelleniyor.” Öklü’nün ekibinde Türk doktorlar İzzet Altun, Burak Karacabey, Gökhan Vatansever ve Şeyda Gündüz de bulunuyor.