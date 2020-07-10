Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'deki Türk doktordan kanamayı durduran jel
ABD’de çalışmalar yürüten Türk doktor Rahmi Öklü, kanamayı durduran biyolojik bir jel üretti. Bu jel sayesinde doku yaralanmaları da hızla iyileşiyor.
ABD'deki Türk doktordan kanamayı durduran jel
10 Temmuz 2020 09:33 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD Arizona’daki dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Clinic’te radyolog olarak görev yapan Türk doktor Rahmi Öklü, kanamayı durdurmak ve vasküler (damar ile ilgili) iyileşmeye yardımcı olmak için domuz kalbi dokusundan biyoaktif bir jel geliştirdi. Öklü ve ekibinin geliştirdiği jelin, hali hazırda kullanılan bobinlerin yerini alması planlanıyor. Çalışmada, jelin bir dizi klinik süreçle vücuda enjekte edilebildiği, bunun sonucunda kan akışının hızlı bir şekilde durduğu, jelin parçalanmadığı veya yer değiştirmediği keşfedildi. Vücuttaki yara dokusunun da 14 gün içinde, jelin yüzde 75’ini değiştirdiği vurgulandı. Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan Dr. Rahmi Öklü Hürriyet’e şunları söyledi:

“Domuz kalbi dokusundan yola çıktık. Kalp dokusu enfeksiyonlara ve kanser tutulumuna dirençli bir yapıda. Hücre dışı kalp dokusunu saflaştırarak damarları bloke etmekle kalmadık, tıkanıklığın kalıcı olmasına da gayret ettik. Geliştirdiğimiz jel, doku rejenerasyonunu ve hızlı iyileşmeyi destekliyor. Böylece kan damarı açılmıyor yeniden kanama engelleniyor.” Öklü’nün ekibinde Türk doktorlar İzzet Altun, Burak Karacabey, Gökhan Vatansever ve Şeyda Gündüz de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

turk doktor rahmi oklu biyoaktif jel kan akisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.