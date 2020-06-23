Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’deki Türk polis: Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran
ABD’nin başkenti Washington DC’nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin, "ABD’de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var" dedi.
ABD’deki Türk polis: Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran
23 Haziran 2020 14:13 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor. başkenti Washington DC’nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin  açıklamalarda bulundu.

AMERİKALILAR, TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİNİ KONUŞUYOR

 ABD’de 20 yıldır yaşayan ve Washington DC Emniyet Teşkilatı’nda 8 yıldır polis olarak görev yapan Rize doğumlu Hakan Hüseyin Karaali, görev bölgesindeki hastanelere gittiğinde doktorlar ve hastalarla konuştuğunu belirten Karaali, ABD’den Türkiye’nin sağlık sistemine ve şehir hastanelerindeki donanıma hayranlık duyduklarını ifade etti. Karaali “ New York koronavirüsün merkezi, çok zor zamanlar geçirildi. Ancak şu an ciddi bir toparlanma var” dedi.

TÜRKİYE’DE BEDAVA MASKE DAĞITILDIĞINI DUYAN AMERİKALILAR, İNANMIYOR

"ABD’de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var" diyen Karaali, "Burada insanların olaya bakışı ve devletle olan bağlantısı Türkiye ile çok farklı bir konumda. Türkiye’de devlet vatandaşına ücretsiz maske veriyor dediğim zaman inanamıyorlar, nasıl yani diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD’DE İNSANLAR KENDİ MASKELERİNİ YAPIYOR

Karaali ABD'de halkın maskelerini kendi yaptığını ifade ederek, "ABD’de bulabilirsen maske alabilirsin, maske bulmak çok zor. Amazon’dan alabilirsin diyenler olunca en az 1 ay sonra geliyor. İnsanlar kendi maskelerini yapıyorlar. Hollywood yıldızları maske yapım videoları çekiyorlar ve kendi maskesini yapmaya teşvik ediyorlar. Maske kıtlığı nedeniyle, maske resmen moda olmuş durumda. " diye konuştu.

TÜRK HASTANELERİNE ‘SANAT ESERİ’ YORUMU YAPILIYOR

"İşimden dolayı çok fazla hastanelere gidiyorum. Siz nasıl merak ediyorsanız, buradakiler de bana Türkiye’de koronavirüs nasıl diye soruyor" şeklinde konuşan Karaali," Sağlık sistemimiz iyi çalışıyor. Amerikalılara Mersin, İstanbul ve Isparta Şehir Hastaneleri’nin tanıtım videosunu gösterdiğim zaman inanmıyorlar. Sanat eseri bile diyen var. Onların gözündeki hayranlığı görmeniz lazım" dedi.

TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞTİ, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Karaali açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye çok değişti. Senin gittiğin Türkiye ile şu an arasında dağlar kadar fark var dediklerinde ben zaten biliyorum, Allah'ıma hamd olsun değişiklikten dolayı gururluyum, keyfim yerine geliyor. Sadece ve sadece vatanımıza, milletimize kötü davranmayın sevin. İyi yerde olduğunuzu bilin” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus amerikalilar sehir hastaneleri saglik sistemi turk hastaneleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.