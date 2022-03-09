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ABD'deki yetişkinlerin yarısının sağlığı, çocukken kurşunlu hava solumaktan etkilendi
ABD'de yapılan araştırma, ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık yarısının çocukken havadaki zararlı kurşunu soluduğu için sağlığının etkilendiğini ortaya koydu.
ABD'deki yetişkinlerin yarısının sağlığı, çocukken kurşunlu hava solumaktan etkilendi
09 Mart 2022 14:59 - AA Mücahit Oktay
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Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayınladığı bir makalede, 2015 yılında yetişkin olan 170 milyondan fazla ABD'linin, çocukken soluduğu havadan sağlığını bozacak seviyede kurşuna maruz kaldığı belirtildi.

Araştırmacılar, 1940 ve 2015 yılları arasında ülkede erken çocukluk döneminde kurşunlu hava soluyanların ne kadar yaygın olduğunu incelemek için kandaki kurşun seviyesi, nüfus sayımı ve kurşunlu benzin tüketim verilerini kullandıklarını ifade etti.

Bilim adamları, ABD'li yetişkin nüfusunun yarısının, desilitre başına beş mikrogramı aşan kurşun seviyelerine maruz kaldığını tespit etti.

Ayrıca, Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesi bilim adamları, 1950-1981 arasında ABD'de doğan çocukların yüzde 90'ının kanındaki kurşun seviyesinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) belirlediği limitten yüksek olduğunu, bunun çocukların zekasında yüzde 2,6'lık düşüşe sebep olduğunu ortaya koydu.

ABD'de, kara yolu taşıtları için kurşunlu benzin, zararlı olduğu gerekçesiyle 1970'lerden başlayarak aşamalı olarak kaldırılmış ve 1996'da tamamen yasaklanmıştı.

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People
0
1) akdağın dönercisi (dr)
09.03.2022 15:56:43
Toplum çok bilinçsiz .Kurşun ve civanın ne kadar kötü zehirler olduğundan habersiz.Özellikle çocuklarda yaptıkları beyin harabiyeti geri dönüşümsüz.Kanda her 10 mikro gram kurşun fazlalığı IQ yu 10 puan düşürür.Yani normali mental retarde yapabilir.Kurşun aküde, yağlı boyada (usa dan ancak 40 yıl sonra ülkemizde 2018 de yasaklanmadan önce), leyimde, fıratpenin pvc penlerinde(son zamanlarda nihayet çinkoya geçmiş olabilir) , işlenmesi kolay pirinçte, toprakta vs de bulunur.En geri ülkelerde bile 100 ün üzerinde rastlamak zorken ben ülkemizde akü çalışanımızda gördüm.Üstelik halk sağlığı uzmanı falan değilim.Civayı en çok termik santraller ikinci çimento fabrikaları salar.1970 li yıllarda fabrika atığı civayla kontamine balıkları yiyen 500 japon birden ölmüştür.Japonlar nedenini 2 yılda çözebilmişler. O zamandan beri ağır metal konusunda çok hassaslar.Türkiye de kurşuna hem kan hem serumda özele göndermeden bakabilen tek hastane recep akdağ ın seçim bölgesi Erzurum da.
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