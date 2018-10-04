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ABD'den YPG'ye tıbbi destek... Ön anlaşma imzalandı
Suriye'de terör örgütü YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren ABD'nin şimdi de terör örgütüne, tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek vermek üzere bir ön mütabakat imzaladığı belirtildi
ABD'den YPG'ye tıbbi destek... Ön anlaşma imzalandı
04 Ekim 2018 - Habertürk
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ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ederken, örgütün ABD’li uluslararası sağlık kuruluşlarından tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek almak üzere ön mütabakat imzaladığı ortaya çıktı.

Çetin Çetiner'in haberine göre Habertürk’ün sahadaki kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre ABD’li sağlık kuruluşları, Derik, Sincar, Kamışlı ve Kobani’de sağlık eğitim merkezleri oluşturacak. Temel eğitimin ise muhabere ve acil durumlarda müdahale eğitimi olacağı öğrenildi. Eğitim sürecinin uzun süreli olmasının terör örgütü tarafından istendiği belirtiliyor.

PKK/ YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna son bir ayda yaklaşık 1600 tır silah ve lojistik sevkiyatı yapan ABD, 2016’dan bu yana askeri ve ağır silah kullanımı eğitimleri verdiği teröristlere, şimdi de acil durumda müdahale, muhabere alanlarında yaralılara ön müdahale ve cephe gerisinde küçük ve orta düzey ameliyat koşullarının yer aldığı eğitimler için çalışmalara başladı.

ABD’li diplomatik yetkililerle, YPG/PKK terör elebaşlarının imzaladığı, Arapça olarak kayda alınan ön mutabakat metninde, “Biz Rojava-Suriye'de YPG olarak, askeri tıp, tecrübe edinme ve lojistik destek alma konusunda Castle İnternational LLC of Arizona USA ile uzun süreli anlaşma yapmak istediğimizi beyan ederiz“ ifadelerine yer veriliyor.

Sahadaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ön mütabakat metninin hemen ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiği'ne bağlı 4 kişilik bir heyetin Kamışlı’ya geldiği, bölgede ikinci bir görüşme gerçekleştirdiği ve tahsis edilecek bölgeleri ve 7 sağlık ünitesini gezdiği kaydedildi.

Bölgedeki kaynaklar, ABD’li heyetin bölgeyi ziyaretinin ardından geride bıraktığımız Pazartesi günü ise anlaşmada adı geçen ABD’li sağlık kuruluşlarının yetkililerinin Irak üzerinden bölgeye intikal ettikleri ve ön mütabakatı anlaşmaya dönüştürdükleri öğrenildi. Anlaşma uyarınca Castle İnternational LLC of Arizona USA Aralık ayına kadar bölgede konuşlanacak ve 3 yıl süre ile sağlık eğitimlerini sürdürecek.

Anlaşma metninde dikkat çeken iki önemli noktadan ilki sağlık eğitimi kapsamına alınacak YPG’lilerin menşeinin Suriye olmasının şart koşulmaması. Yani bu Kandil’den doğrudan PKK’lı grupların bölgeye gelip sağlık eğitimi almasının önünde herhangi bir engel olmadığını ortaya koyuyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise ön mütabakat metni ve anlaşmanın ABD’nin destek verdiği SDG ile değil doğrudan YPG ile yapılmış olması.

Anahtar Kelimeler:

ypgpkk

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
04.10.2018 16:34:40
Bir devletin vatandaşlarca kabullenmesini sağlayan üç hizmet değeri var: Savunma, Sağlık, Eğitim. Suriye kuzeyinde , diğer bakış açısıyla Türkiye güney komşuluğundaki kocaman bir alanda, kendi savunmasını ve sağlık hizmetini sunan bir grup yakında okullar açıp eğitim de vermeye başlayınca ikinci İsrail'le komşu olmuş olacağız. Amerika ile çıkarları çatışan ve nükleer silahı olmayan her ülke, nükleer silahla soykırım yapmış tek ülke olan Amerika’nın tehdidinden nasibini alacaktır.
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