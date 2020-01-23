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AB'de corona virüs alarmı: Risk orta seviyede!
Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini 'düşükten' 'orta' seviyeye yükseltti
AB'de corona virüs alarmı: Risk orta seviyede!
23 Ocak 2020 - AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, corona virüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle  Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) dün bir toplantı yaptığını aktardı.

ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Keersmaecker, Fransa ve İtalya'dan virüsün yayıldığı Vuhan kentine uçak seferleri bulunduğunu anımsatarak, bu kapsamda AB Komisyonunun Fransız ve İtalyan yetkililer ile görüştüğünü kaydetti.

Sözcü, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

 

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi stefan de keersmaecker koronavirus corona virus ecdc

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