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AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor
AB'de, Kovid-19'a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olabileceği bildirildi.
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor
11 Ağustos 2020 15:11 - AA
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Avrupa Birliği (AB)  Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının geliştirilebileceğine ilişkin iyi işaretler aldıklarını belirterek, “Bu noktada tahminlerde bulunmak riskli olsa da ilk aşının bu yılının sonuna veya gelecek yılın başına doğru hazır olacağına dair iyi işaretler var." değerlendirmesinde bulundu. 

Aşının tüm sorunları hemen çözemeyeceğini ifade eden Kyriakides, ancak özellikle risk gruplarında bulunan hassas kitleye aşı yapılması durumunda kademeli olarak normale dönülebileceğini kaydetti.

Artan vakalara karşı mücadele çağrısı
Kyriakides, AB ülkelerinde son dönemde vakaların artmasından endişe duyduğunu belirterek, artan vakalara karşı ülkelerin yerel düzeyde mücadele etmeye çağırdı.

Virüs ile ilgili belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulunan Kyriakides, “Şimdi, ikinci bir karantinayı önlemek için her zamankinden daha fazla uyanık olunmalı ve gevşek davranmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

asi koronavirus kovid avrupa birligi

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